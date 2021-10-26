Forbes: Илон Маск стал богатейшим человеком в истории
Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX стал богатейшим человеком в истории. Об этом сообщает Forbes.
По данным журнала, Маск владеет состоянием в размере 272,3 млрд долларов. Отмечается, что рост состояния был обеспечен подорожанием акций Tesla накануне на 13%, за счет чего рыночная стоимость компании превысила 1 триллион долларов. Капитал Маска за один день вырос на 41 млрд долларов.
В конце сентября сообщалось, что Маск возглавил список богатейших людей мира с состоянием в 203,4 миллиарда долларов. Второе место в списке Forbes занимает основатель Amazon Джефф Безос (197,7 миллиарда долларов), а третье - президент группы Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно (175,8 миллиарда долларов).
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