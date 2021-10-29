Илон Маск заявил о планах открыть университет в Техасе

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о намерении открыть университет в штате Техас.

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«Я думаю об открытии нового университета - Института технологии и науки Техаса. Если в Массачусетсе и Калифорнии может быть Технологический институт, то наверняка и в Техасе он может быть», - сообщил Маск в Twitter.

Других подробностей предприниматель не привел.




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ФОТО: Tesla Motors
ТЕГИ:СШАИлон Маск
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