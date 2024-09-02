Маск допустил, что будет добиваться у властей США ареста активов Бразилии
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал на своей странице в X новость об аресте самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был задержан властями США.
Он отметил, что если бразильское правительство не вернет «незаконно присвоенное имущество», в том числе активы, связанные с его платформой X и компанией SpaceX, он будет настаивать на ответных мерах, включая возможный арест государственных активов Бразилии.
В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро и отправили его во Флориду.
В американском Минфине уточнили, что основанием для ареста послужили нарушения законодательства США в области санкций и экспортного контроля. Вашингтон теперь намерен добиваться конфискации воздушного судна, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru