Маск допустил, что будет добиваться у властей США ареста активов Бразилии

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал на своей странице в X новость об аресте самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был задержан властями США.

Он отметил, что если бразильское правительство не вернет «незаконно присвоенное имущество», в том числе активы, связанные с его платформой X и компанией SpaceX, он будет настаивать на ответных мерах, включая возможный арест государственных активов Бразилии.

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В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро и отправили его во Флориду.

В американском Минфине уточнили, что основанием для ареста послужили нарушения законодательства США в области санкций и экспортного контроля. Вашингтон теперь намерен добиваться конфискации воздушного судна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:БразилияСШАИлон Маск

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