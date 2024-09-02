Маск допустил, что будет добиваться у властей США ареста активов Бразилии

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал на своей странице в X новость об аресте самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был задержан властями США.

Он отметил, что если бразильское правительство не вернет «незаконно присвоенное имущество», в том числе активы, связанные с его платформой X и компанией SpaceX, он будет настаивать на ответных мерах, включая возможный арест государственных активов Бразилии.