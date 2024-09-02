Илон Маск назвал демократов «партией преступников»

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своих соцсетях объяснил, почему Демократическая партия США ведёт себя мягко по отношению к преступникам.

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По его мнению, это связано с тем, что на выборах преступники голосуют преимущественно за демократов, поэтому партия «не хочет обижать своих клиентов».

«Демократическая партия - это буквально партия преступников» - написал бизнесмен.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что готов предложить Илону Маску место в правительстве страны в случае своей победы на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Выборы в СШАДемократическая Партия СШАИлон Маск

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