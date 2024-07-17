Маск: Байден не в состоянии читать тексты даже с помощью телесуфлера

«На данный момент он значительно хуже, чем телеведущий. Даже не может прочитать с телесуфлера», — заявил бизнесмен.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в свою очередь в беседе с НСН заявил, что Джо Байден не сможет составить достойную конкуренцию харизматичному и популярному Дональду Трампу, при этом заменить президента в Демократической партии никто не сможет.



