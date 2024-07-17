Маск: Байден не в состоянии читать тексты даже с помощью телесуфлера

Миллиардер из США Илон Маск заявил в социальной сети X, что американский президент Джо Байден не в состоянии читать тексты выступлений даже с помощью телесуфлера.

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«На данный момент он значительно хуже, чем телеведущий. Даже не может прочитать с телесуфлера», — заявил бизнесмен.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в свою очередь в беседе с НСН заявил, что Джо Байден не сможет составить достойную конкуренцию харизматичному и популярному Дональду Трампу, при этом заменить президента в Демократической партии никто не сможет.

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ФОТО: AP / ТАСС
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