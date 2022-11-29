Марочко заявил о безуспешных попытках наступления ВСУ
Войска ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления на направлении к населенному пункту Сватово в ЛНР. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на офицера НМ ЛНР Андрея Марочко.
Военный отметил, что украинские военные пытаются прорвать силами вплоть до нескольких ротно-тактических групп линии обороны с трех направлений: с юга, севера и запада от Сватово. Марочко подчеркнул, что украинская армия терпит огромные потери и отступает на занятые ранее позиции.
Ранее Марочко заявил, что погода и нехватка сил значительно затрудняют эвакуацию украинских раненых военнослужащих на Купянском и Красно-Лиманском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- В МВД России назвали самую частую причину ДТП по вине водителей
- «Почта России» начнет доставлять товары из европейских интернет-магазинов
- В Киеве начались экстренные отключения света
- Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность литовского центра Riddle
- В ЛНР заявили, что Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева
- Итальянский генерал призвал НАТО противостоять распространению влияния России в Ираке
- Бочкарев: Почти 400 тысяч «квадратов» офисов построено в Москве с начала года
- Марочко заявил о безуспешных попытках наступления ВСУ
- Кудрин объяснил решение об уходе с поста главы Счетной палаты
- Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru