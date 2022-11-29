Марочко заявил о безуспешных попытках наступления ВСУ

Войска ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления на направлении к населенному пункту Сватово в ЛНР. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на офицера НМ ЛНР Андрея Марочко.

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Военный отметил, что украинские военные пытаются прорвать силами вплоть до нескольких ротно-тактических групп линии обороны с трех направлений: с юга, севера и запада от Сватово. Марочко подчеркнул, что украинская армия терпит огромные потери и отступает на занятые ранее позиции.

Ранее Марочко заявил, что погода и нехватка сил значительно затрудняют эвакуацию украинских раненых военнослужащих на Купянском и Красно-Лиманском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаступлениеСпецоперацияВСУЛНР
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