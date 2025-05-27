Марочко: Российские войска проникли в центр поселка Редкодуб в ДНР

В результате активного наступления российские войска зашли в центр поселка Редкодуб (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает RT.

Марочко: Российская армия продвинулась на лиманском направлении

Кроме того, отметил он, усилиями российской армии от украинских солдат было зачищено свыше километра лесополосы южнее Редкодуба.

Ранее Марочко заявил, что подразделения российской армии смогли отбить часть лесного массива у ВСУ близ населенного пункта Колесниковка на купянском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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