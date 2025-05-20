Марочко: Российская армия продвинулась на лиманском направлении
Российская армия улучшила тактическое положение на лиманском направлении в районе Редкодуба, Петровского и Новосергеевки. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское, Редкодуб и Торское нашими войсками улучшено тактическое положение», — отметил он.
Марочко также указал на то, что на данном участке до одного километра расширена зона огневого контроля, вследствие чего была создана угроза отдельным укрепрайонам ВСУ.
Ранее Марочко заявил, что российская армия продвинулась близ населенного пункта Красный Лиман (ДНР), захватив позиции ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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