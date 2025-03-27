Марочко: Российские военные продвинулись у Красного Лимана
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил в интервью ТАСС, что российская армия продвинулась близ населенного пункта Красный Лиман (ДНР), захватив позиции ВСУ.
Он также добавил, что украинское командование перебрасывает на это направление технику и военных, пытаясь стабилизировать фронт ВСУ.
Также украинская армия усилила со стороны населенного пункта Ставки артиллерийские удары по российским военным.
Ранее Марочко заявил, что российская армия продвинулась близ населенного пункта Фиголевка и уничтожила опорные пункты украинских войск возле Петровки и Новомлынска. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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