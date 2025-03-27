Марочко: Российские военные продвинулись у Красного Лимана

Он также добавил, что украинское командование перебрасывает на это направление технику и военных, пытаясь стабилизировать фронт ВСУ.

Также украинская армия усилила со стороны населенного пункта Ставки артиллерийские удары по российским военным.

Ранее Марочко заявил, что российская армия продвинулась близ населенного пункта Фиголевка и уничтожила опорные пункты украинских войск возле Петровки и Новомлынска. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

