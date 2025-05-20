Марочко: Российская армия отбила у ВСУ часть лесного массива на купянском направлении

Подразделения российской армии смогли отбить часть лесного массива у ВСУ близ населенного пункта Колесниковка на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: Российская армия продвинулась на лиманском направлении

Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали понтонную переправу ВСУ через реку Оскол и зачистили 500-метровый участок железнодорожного полотна западнее Колесниковки.

Ранее Марочко заявил, что российская армия улучшила тактическое положение на лиманском направлении в районе Редкодуба, Петровского и Новосергеевки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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