Марочко: Российская армия отбила у ВСУ часть лесного массива на купянском направлении
Подразделения российской армии смогли отбить часть лесного массива у ВСУ близ населенного пункта Колесниковка на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали понтонную переправу ВСУ через реку Оскол и зачистили 500-метровый участок железнодорожного полотна западнее Колесниковки.
Ранее Марочко заявил, что российская армия улучшила тактическое положение на лиманском направлении в районе Редкодуба, Петровского и Новосергеевки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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