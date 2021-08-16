«Что там с правами?» Захарова отреагировала на ситуацию в аэропорту Кабула

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула.

«Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого дома, не слышали?» — написала Мария Захарова в Telegram.

Она отметила, что Соединенные Штаты обычно заявления по индивидуальным случаям «штампуют круглосуточно без перерыва на обед».

«Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — цитирует RT Захарову.

«Вздохнут с облегчением». Американист – о реакции США на ситуацию в Афганистане

Ранее в понедельник стало известно, что несколько человек погибли в ходе стрельбы военнослужащих США в аэропорту Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщалось, что американские военные, контролирующие полеты из афганской столицы, открыли предупредительный огонь в воздушной гавани после прорыва толпы на взлетно-посадочную полосу. Агентство France-Presse со ссылкой на очевидца сообщало об одной погибшей девушке.

Между тем, телеканал TOLOnews, ссылаясь на заявление воздушной гавани, сообщает, что все коммерческие полеты из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле приостановлены. Кроме того, администрация аэропорта призвала граждан не создавать толпу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКабулАфганистанМИД РФМария Захарова
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