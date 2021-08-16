«Что там с правами?» Захарова отреагировала на ситуацию в аэропорту Кабула

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула.

«Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого дома, не слышали?» — написала Мария Захарова в Telegram.

Она отметила, что Соединенные Штаты обычно заявления по индивидуальным случаям «штампуют круглосуточно без перерыва на обед».

«Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — цитирует RT Захарову.