Маргрете II оказалась единственной в мире правящей королевой

Датская королева Маргрете II после смерти Елизаветы II является монархом, дольше всех остающимся на престоле, пишет издание Berlingske.

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«После 50 лет на троне королева Маргрете теперь самый долгоправящий из ныне живущих монархов в мире из-за кончины Елизаветы II», — отмечается в публикации.

Издание The Guardian также подчеркнуло, что Маргрете II осталась единственной в мире правящей королевой.

Королева Маргрете II была коронована 14 января 1972 года в возрасте 31 года.

Ранее в Букингемском дворце назвали дату церемония похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Она состоится 19 сентября, передает ТАСС.

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ФОТО: flickr.com
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