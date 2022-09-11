Маргрете II оказалась единственной в мире правящей королевой

«После 50 лет на троне королева Маргрете теперь самый долгоправящий из ныне живущих монархов в мире из-за кончины Елизаветы II», — отмечается в публикации.

Издание The Guardian также подчеркнуло, что Маргрете II осталась единственной в мире правящей королевой.

Королева Маргрете II была коронована 14 января 1972 года в возрасте 31 года.

Ранее в Букингемском дворце назвали дату церемония похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Она состоится 19 сентября, передает ТАСС.

