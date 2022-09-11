Маргрете II оказалась единственной в мире правящей королевой
Датская королева Маргрете II после смерти Елизаветы II является монархом, дольше всех остающимся на престоле, пишет издание Berlingske.
«После 50 лет на троне королева Маргрете теперь самый долгоправящий из ныне живущих монархов в мире из-за кончины Елизаветы II», — отмечается в публикации.
Издание The Guardian также подчеркнуло, что Маргрете II осталась единственной в мире правящей королевой.
Королева Маргрете II была коронована 14 января 1972 года в возрасте 31 года.
Ранее в Букингемском дворце назвали дату церемония похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Она состоится 19 сентября, передает ТАСС.
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