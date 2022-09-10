В Великобритании назвали дату похорон Елизаветы II

Ранее стало известно, что великая княгиня Мария Владимировна Романова, несмотря на родственные отношения с королевской семьей, на похороны Елизаветы II не поедет, заявил директор канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр Закатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он объяснил, что на похороны не приглашают, а объявляют условия и круг участников.

«Похороны – это мероприятие, на которое не приглашают. Приглашают на свадьбу, крестины и прочие радостные события, существует определенный протокол. В случае похорон объявляют условия и круг участников. Когда супруг королевы (принц Филипп, - прим. НСН) скончался, то многих близких родственников не пригласили и дали понять, что их присутствие там неуместно. Пока не имею сведений, что великая княгиня Мария Владимировна отправится в Великобританию. Думаю, что нет. Королевской семье, королю Карлу III, народу Великобритания она выразила соболезнования», - сказал Закатов.

