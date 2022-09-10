В Великобритании назвали дату похорон Елизаветы II
Церемония похорон королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября, передает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.
Ранее стало известно, что великая княгиня Мария Владимировна Романова, несмотря на родственные отношения с королевской семьей, на похороны Елизаветы II не поедет, заявил директор канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр Закатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он объяснил, что на похороны не приглашают, а объявляют условия и круг участников.
«Похороны – это мероприятие, на которое не приглашают. Приглашают на свадьбу, крестины и прочие радостные события, существует определенный протокол. В случае похорон объявляют условия и круг участников. Когда супруг королевы (принц Филипп, - прим. НСН) скончался, то многих близких родственников не пригласили и дали понять, что их присутствие там неуместно. Пока не имею сведений, что великая княгиня Мария Владимировна отправится в Великобританию. Думаю, что нет. Королевской семье, королю Карлу III, народу Великобритания она выразила соболезнования», - сказал Закатов.
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