Мальта закроет границы для непривитых от COVID-19
Вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне заявил, что Мальта станет первой страной в Европе, которая разрешит въезд только вакцинированным гражданам.
По решению властей, с 14 июля Мальта закроет границы для тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Для подтверждения вакцинации потребуется мальтийский сертификат или аналогичный документ Евросоюза, либо британский ковид-паспорт. Для детей будет необходим отрицательный ПЦР-тест.
Если не имеющие сертификат о вакцинации жители Мальты захотят выехать в страну, которая находится в местнос красном списке, то им нужно будет получить разрешение властей, а также пройти карантин после возвращения на Мальту.
Ранее Евросоюз направил России запрос на переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов.
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