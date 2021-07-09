Мальта закроет границы для непривитых от COVID-19

Вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне заявил, что Мальта станет первой страной в Европе, которая разрешит въезд только вакцинированным гражданам.

По решению властей, с 14 июля Мальта закроет границы для тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Для подтверждения вакцинации потребуется мальтийский сертификат или аналогичный документ Евросоюза, либо британский ковид-паспорт. Для детей будет необходим отрицательный ПЦР-тест.

Если не имеющие сертификат о вакцинации жители Мальты захотят выехать в страну, которая находится в местнос красном списке, то им нужно будет получить разрешение властей, а также пройти карантин после возвращения на Мальту.

Ранее Евросоюз направил России запрос на переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов.