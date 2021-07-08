Евросоюз направил России запрос на переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов
Еврокомиссия (ЕК) пока не приступила к переговорам с Россией о взаимном признании ковид-сертификатов, сообщает ТАСС.
По словам представителя ЕК, ряду стран-партнёров, включая РФ, была направлена общая техническая информация для начала обсуждения этого вопроса.
Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что российский минздрав получил письмо Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса, сообщает RT. По его словам, министерство готова к обсуждению данного вопроса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru