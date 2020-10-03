Малоземов: Ситуация в Карабахе зашла в тупик

Жителям Нагорного Карабаха не повезло родиться на спорной территории, заявил в беседе с НСН журналист Сергей Малоземов.

Уже неделю боевые действия не прекращаются в Нагорном Карабахе. Военное положение ввели в Армении, Азербайджане и непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Ежедневно поступает информация о раненых и убитых, в том числе, среди мирных жителей. Кроме того, Путин, Макрон и Трамп призвали Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры.

Телеведущий канала НТВ Сергей Малозёмов в беседе с НСН посочувствовал жителям Нагорного Карабаха, которым не повезло родиться на спорной территории.

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«Возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе — несомненно, главное событие недели на постсоветском пространстве. У меня, честно, болит сердце, когда я думаю о том, что опять страдают мирные люди, которым просто не повезло родиться и жить на спорной территории. И ведь никакого решения застарелой проблемы не просматривается, что заводит ситуацию в полный тупик», — сказал он.

Кроме того, журналист в эксклюзивном интервью НСН отметил, что весь мир будет следить за тем, как немолодой и подпорченный фастфудом организм Дональда Трампа перенесет коронавирусную инфекцию.

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ФОТО: www.facebook.com/sergey.malozemov/
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный КарабахСергей Малоземов
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