Малоземов: Ситуация в Карабахе зашла в тупик
Жителям Нагорного Карабаха не повезло родиться на спорной территории, заявил в беседе с НСН журналист Сергей Малоземов.
Уже неделю боевые действия не прекращаются в Нагорном Карабахе. Военное положение ввели в Армении, Азербайджане и непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Ежедневно поступает информация о раненых и убитых, в том числе, среди мирных жителей. Кроме того, Путин, Макрон и Трамп призвали Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры.
Телеведущий канала НТВ Сергей Малозёмов в беседе с НСН посочувствовал жителям Нагорного Карабаха, которым не повезло родиться на спорной территории.
«Возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе — несомненно, главное событие недели на постсоветском пространстве. У меня, честно, болит сердце, когда я думаю о том, что опять страдают мирные люди, которым просто не повезло родиться и жить на спорной территории. И ведь никакого решения застарелой проблемы не просматривается, что заводит ситуацию в полный тупик», — сказал он.
Кроме того, журналист в эксклюзивном интервью НСН отметил, что весь мир будет следить за тем, как немолодой и подпорченный фастфудом организм Дональда Трампа перенесет коронавирусную инфекцию.
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