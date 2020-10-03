Малоземов: Ситуация в Карабахе зашла в тупик

Уже неделю боевые действия не прекращаются в Нагорном Карабахе. Военное положение ввели в Армении, Азербайджане и непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Ежедневно поступает информация о раненых и убитых, в том числе, среди мирных жителей. Кроме того, Путин, Макрон и Трамп призвали Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры.

Телеведущий канала НТВ Сергей Малозёмов в беседе с НСН посочувствовал жителям Нагорного Карабаха, которым не повезло родиться на спорной территории.