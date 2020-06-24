Малоземов поддержал запрет Трампа на снос памятников
Президент США Дональд Трамп приказал задерживать любого, кто разрушает или портит памятники. Ранее в Нью-Йорке на фоне беспорядков решили убрать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Также пострадал памятник Колумбу.
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН согласился с американским лидером, отметив, для решения конфликтов можно найти более цивилизованный способ.
«Пожалуй, это тот случай, когда я склонен согласиться с неоднозначным политиком. Борьба с расизмом — дело, конечно, правильное, и демократия — вещь хорошая. Но всего того же самого можно добиваться всё-таки и более цивилизованными способами и уж точно не доводить до абсурда», — сказал он.
Кроме того, журналист Сергей Малоземов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о тех случаях новых заболеваний коронавируса в мире, которые могут свидетельствовать о второй волне эпидемии.
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