Малоземов поддержал запрет Трампа на снос памятников

«Пожалуй, это тот случай, когда я склонен согласиться с неоднозначным политиком. Борьба с расизмом — дело, конечно, правильное, и демократия — вещь хорошая. Но всего того же самого можно добиваться всё-таки и более цивилизованными способами и уж точно не доводить до абсурда», — сказал он.

Кроме того, журналист Сергей Малоземов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о тех случаях новых заболеваний коронавируса в мире, которые могут свидетельствовать о второй волне эпидемии.