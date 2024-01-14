Мальдивы попросили Индию вывести военных к 15 марта

По информации СМИ, вопрос обсуждался на встрече представителей Индии и министерства иностранных дел Мальдив.

На Мальдивых находятся 88 военнослужащих индийской армии. Они обслуживают радиолокационные станции, установленные по инициативе Нью-Дели.

В декабре 2023 года президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о достижении соглашения о выводе индийских военных. Они находятся на островах с 1988 года, отмечает «Радиоточка НСН».

