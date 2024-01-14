Мальдивы попросили Индию вывести военных к 15 марта
14 января 202416:28
Власти Мальдивских островов призвали Индию вывести своих военных к 15 марта, сообщил телеканал India TV.
По информации СМИ, вопрос обсуждался на встрече представителей Индии и министерства иностранных дел Мальдив.
На Мальдивых находятся 88 военнослужащих индийской армии. Они обслуживают радиолокационные станции, установленные по инициативе Нью-Дели.
В декабре 2023 года президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о достижении соглашения о выводе индийских военных. Они находятся на островах с 1988 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru