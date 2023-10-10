Туроператоры заявили о снижении спроса на отдых на Мальдивах

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о снижении спроса среди граждан на Мальдивы, в осенне-зимнем сезоне чартеров на острова не будет.

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Отсутствие чартеров объясняется стремительно снижающимся интересом на это направление. В сентябре Мальдивы посетили на 37 процентов меньше россиян, чем годом ранее - 12735 гостей. Туристы из Китая и Индии заняли первые места по помещению островов.

Причиной низкого трафика в азиатскую республику эксперты называют высокий курс доллара и выросшие цены на отели.

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ФОТО: Радио Jazz
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