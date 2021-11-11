Мальчик из США стал самым недоношенным в мире ребёнком, который выжил
Представители Книги рекордов Гиннесса заявили, что Кёртис Минс из штата Алабама (США), который родился в июле 2020 года, официально стал самым недоношенным в мире ребёнком, который выжил.
Мальчик появился на свет на сроке беременности 21 неделя и 1 день, его вес при рождении был равен всего 420 граммам. Из больницы Кёртиса выписали только спустя 275 дней, в течение которых он находился под круглосуточным наблюдением.
Ранее в Тольятти возбудили уголовное дело против матери, которая морила голодом своего новорожденного сына.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru