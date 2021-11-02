В Тольятти возбудили дело против женщины, не пускавшей врачей к новорожденному сыну
Уголовное дело было возбуждено против жительницы Тольятти, которая морила голодом своего новорожденного сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Отмечается, что в полицию обратились врачи, поскольку мать не пустила патронажную службу в квартиру к новорожденному. Инспектор по делам несовершеннолетних выяснила, что ребенок рос в антисанитарных условиях, на нем не было одежды, он находился в истощенном состоянии.
Кроме того, в квартире не было средств гигиены и детского питания. Ребенка госпитализировали, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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