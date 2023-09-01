Макрона обвинили в попытке подтолкнуть ЭКОВАС к вторжению в Нигер

Захватившие власть в Нигере мятежники обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в попытке подтолкнуть членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) к интервенции в республику, сообщил телеканал Al Jazeera.

Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер

Заявления Макрона в Нигере назвали «вопиющим вмешательством» в дела республики. По мнению мятежников, президент Франции намерен развязать в стране гражданскую войну.

Макрон 28 августа заявил о поддержке Парижем любых усилий ЭКОВАС для восстановления конституционного строя в Нигере.

Представитель ЭКОВАС Абдель Фатау Муса сообщил, что страны сообщества определили дату вторжения в Нигер, но не будет ее раскрывать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаЭммануэль Макрон

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