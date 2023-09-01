Макрона обвинили в попытке подтолкнуть ЭКОВАС к вторжению в Нигер

Заявления Макрона в Нигере назвали «вопиющим вмешательством» в дела республики. По мнению мятежников, президент Франции намерен развязать в стране гражданскую войну.

Макрон 28 августа заявил о поддержке Парижем любых усилий ЭКОВАС для восстановления конституционного строя в Нигере.

Представитель ЭКОВАС Абдель Фатау Муса сообщил, что страны сообщества определили дату вторжения в Нигер, но не будет ее раскрывать, передает «Радиоточка НСН».

