Макрона обвинили в попытке подтолкнуть ЭКОВАС к вторжению в Нигер
Захватившие власть в Нигере мятежники обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в попытке подтолкнуть членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) к интервенции в республику, сообщил телеканал Al Jazeera.
Заявления Макрона в Нигере назвали «вопиющим вмешательством» в дела республики. По мнению мятежников, президент Франции намерен развязать в стране гражданскую войну.
Макрон 28 августа заявил о поддержке Парижем любых усилий ЭКОВАС для восстановления конституционного строя в Нигере.
Представитель ЭКОВАС Абдель Фатау Муса сообщил, что страны сообщества определили дату вторжения в Нигер, но не будет ее раскрывать, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru