Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил планы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) провести военную операцию в Нигере. Высказывание главы государства приводит телеканал TRT.

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Решение о военной операции в Нигере президент Турции назвал неприемлемым. Вторжение может привести к дестабилизации в других странах Африки, предупредил Эрдоган.

«Надеюсь, что мир и стабильность в Нигере будут установлены в самые кратчайшие сроки», - добавил политик.

В ЭКОВАС 18 августа заявили, что определились с датой начала военной операции в Нигере. Раскрывать ее в сообществе не стали.

По информации телеканала Al Arabiya, состоявшиеся в минувшие выходные переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками Нигера окончились безрезультатно, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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