Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер

Решение о военной операции в Нигере президент Турции назвал неприемлемым. Вторжение может привести к дестабилизации в других странах Африки, предупредил Эрдоган.

«Надеюсь, что мир и стабильность в Нигере будут установлены в самые кратчайшие сроки», - добавил политик.

В ЭКОВАС 18 августа заявили, что определились с датой начала военной операции в Нигере. Раскрывать ее в сообществе не стали.

По информации телеканала Al Arabiya, состоявшиеся в минувшие выходные переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками Нигера окончились безрезультатно, сообщает «Радиоточка НСН».

