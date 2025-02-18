Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сообщил в интервью французской региональной прессе, опубликованном в издании La Depeche.

15 февраля Макрон заявил, что только украинцы могут вести обсуждения о прочном и долговременном мире, и Франция готова поддержать Киев в этом процессе.