Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сообщил в интервью французской региональной прессе, опубликованном в издании La Depeche.
15 февраля Макрон заявил, что только украинцы могут вести обсуждения о прочном и долговременном мире, и Франция готова поддержать Киев в этом процессе.
В тот же день президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор, обсудив возможные пути урегулирования конфликта на Украине.
Переговоры между Москвой и Вашингтоном состоялись в Эр-Рияде 18 февраля и продлились 4,5 часа, затронув двусторонние отношения и подготовку встречи лидеров двух стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru