L'Opinion: Макрон примет Зеленского в Париже 15 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 мая, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание L'Opinion.

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Место встречи глав государств пока не определено. После переговоров с Зеленским Макрон отправится в Версаль на конференцию по экономике.

Президент Франции не стал рассказывать корреспондентам газеты о темах предстоящих переговоров. По данным L'Opinion, Париж намерен подготовить гарантии безопасности для Киева.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что США и Евросоюз раскритиковали инициативу Макрона добиться переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Китая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаФранция

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