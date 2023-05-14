L'Opinion: Макрон примет Зеленского в Париже 15 мая
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 мая, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание L'Opinion.
Место встречи глав государств пока не определено. После переговоров с Зеленским Макрон отправится в Версаль на конференцию по экономике.
Президент Франции не стал рассказывать корреспондентам газеты о темах предстоящих переговоров. По данным L'Opinion, Париж намерен подготовить гарантии безопасности для Киева.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что США и Евросоюз раскритиковали инициативу Макрона добиться переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Китая, передает «Радиоточка НСН».
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