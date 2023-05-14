L'Opinion: Макрон примет Зеленского в Париже 15 мая

Место встречи глав государств пока не определено. После переговоров с Зеленским Макрон отправится в Версаль на конференцию по экономике.

Президент Франции не стал рассказывать корреспондентам газеты о темах предстоящих переговоров. По данным L'Opinion, Париж намерен подготовить гарантии безопасности для Киева.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что США и Евросоюз раскритиковали инициативу Макрона добиться переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Китая, передает «Радиоточка НСН».

