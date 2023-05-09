Пригожин пригрозил Макрону «удалением гнилых зубов плоскогубцами»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал призыв Национального собрания Франции внести группу в список террористических организаций. Ответ предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram.

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Пригожин обвинил французских военнослужащих в насилии над жителями Центральноафриканской Республики (ЦАР). По его словам, «Вагнер» спас десятки тысяч жизней от бандитов и террористов.

«Поэтому рот раскроют - чтобы гнильцы не было в их выражениях, гнилые зубы плоскогубцами можем удалить - и Макрону, и всем тем, кто выделяет из себя всякую гадость болезнетворную», - сказал Пригожин.

Основатель «Вагнера» ранее написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой защитить сына директора «Русского дома» в Африке Дмитрия Сытого, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Эммануэль МакронФранцияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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