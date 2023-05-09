Пригожин пригрозил Макрону «удалением гнилых зубов плоскогубцами»

Пригожин обвинил французских военнослужащих в насилии над жителями Центральноафриканской Республики (ЦАР). По его словам, «Вагнер» спас десятки тысяч жизней от бандитов и террористов.

«Поэтому рот раскроют - чтобы гнильцы не было в их выражениях, гнилые зубы плоскогубцами можем удалить - и Макрону, и всем тем, кто выделяет из себя всякую гадость болезнетворную», - сказал Пригожин.

Основатель «Вагнера» ранее написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой защитить сына директора «Русского дома» в Африке Дмитрия Сытого, передает «Радиоточка НСН».

