Макрон призвал Путина к деэскалации напряженности вокруг Украины

Дроны ВСУ атаковали вечером промпредприятие в Воронежской области Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной РФ Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов участникам СВО Тарифы на электричество в Москве вырастут дважды в 2025 году Сборная России победила команду Сирии 4:0 в товарищеском матче