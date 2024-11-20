Макрон призвал Путина к деэскалации напряженности вокруг Украины
20 ноября 202406:36
Французский лидер Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации напряженности вокруг Украины, сообщает Ura.ru.
«Я призываю <…> Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — заявил президент во время выступления на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.
Ранее Макрон оценил решение США разрешить Киеву удары вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru