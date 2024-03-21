Также Макрон указал на необходимые перемены в вопросе мобилизации. Он заявил, что следует взять войска под контроль и мобилизовать гораздо больше украинцев.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил, что Украина сразу проиграет в конфликте, как только страны Запада перестанут снабжать ее оружием.

