Макрон предсказал быстрое поражение Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон предсказал скорое поражение Украины в частной беседе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники из Елисейского дворца.

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Также Макрон указал на необходимые перемены в вопросе мобилизации. Он заявил, что следует взять войска под контроль и мобилизовать гораздо больше украинцев.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил, что Украина сразу проиграет в конфликте, как только страны Запада перестанут снабжать ее оружием.

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ФОТО: РИА Новости
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