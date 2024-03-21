Макрон предсказал быстрое поражение Украины
21 марта 202416:21
Французский лидер Эммануэль Макрон предсказал скорое поражение Украины в частной беседе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники из Елисейского дворца.
Также Макрон указал на необходимые перемены в вопросе мобилизации. Он заявил, что следует взять войска под контроль и мобилизовать гораздо больше украинцев.
Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил, что Украина сразу проиграет в конфликте, как только страны Запада перестанут снабжать ее оружием.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru