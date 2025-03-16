Макрон назвал украинские города, где могут появиться военные Запада

Это Киев, Львов и Одесса. По его словам, Европа может направить военных без согласия с Москвой. Макрон также назвал Украину суверенной страной.

Ранее президент Франции не исключил отправки Киеву дополнительных истребителей Mirage, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

