Макрон назвал украинские города, где могут появиться военные Запада
16 марта 202509:01
Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал возможные места размещения военных Запада на Украине, сообщает Le Parisien.
Это Киев, Львов и Одесса. По его словам, Европа может направить военных без согласия с Москвой. Макрон также назвал Украину суверенной страной.
Ранее президент Франции не исключил отправки Киеву дополнительных истребителей Mirage, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники изобрели схему, открывающую доступ к мобильному банку
- Макрон назвал украинские города, где могут появиться военные Запада
- Зеленский назвал вопрос территорий сложным
- СМИ: США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке
- Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов
- Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам встреч в Саудовской Аравии
- СМИ: Запад не договорился о размещении своих военных на Украине
- Меркель считает Россию огромной и сильной страной
- Китай подписал два торговых соглашения с Киевом
- СМИ: Хуситы в ответ на удары США могут атаковать американские базы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru