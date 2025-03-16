Макрон назвал украинские города, где могут появиться военные Запада

Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал возможные места размещения военных Запада на Украине, сообщает Le Parisien.

Дания заявила о готовности направить миротворцев на Украину при необходимости

Это Киев, Львов и Одесса. По его словам, Европа может направить военных без согласия с Москвой. Макрон также назвал Украину суверенной страной.

Ранее президент Франции не исключил отправки Киеву дополнительных истребителей Mirage, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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