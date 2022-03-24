Макрон: Мир стоит на пороге продовольственного кризиса

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса, вызванного украинским конфликтом. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров стран «Большой двадцатки».

По его словам, Россия и Украина – крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции.

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Глава Пятой республики отметил особую уязвимость в продовольственном плане государств Африки и Ближнего Востока.

Макрон также отметил, что продолжать работу в России или приостановить свою деятельность, должны решать сами компании.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил ввести новые санкции против Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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