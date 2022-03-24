Макрон: Мир стоит на пороге продовольственного кризиса
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса, вызванного украинским конфликтом. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров стран «Большой двадцатки».
По его словам, Россия и Украина – крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции.
Глава Пятой республики отметил особую уязвимость в продовольственном плане государств Африки и Ближнего Востока.
Макрон также отметил, что продолжать работу в России или приостановить свою деятельность, должны решать сами компании.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил ввести новые санкции против Москвы.
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