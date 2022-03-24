Макрон: Мир стоит на пороге продовольственного кризиса

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса, вызванного украинским конфликтом. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров стран «Большой двадцатки».

По его словам, Россия и Украина – крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции.