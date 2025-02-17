Экстренный саммит в Париже не принял решений по Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстренный саммит европейских лидеров в Париже, состоявшийся 17 февраля, не принял решений по ситуации в Украине.
По его словам, такие встречи не могут завершаться принятием решений, так как саммит не был структурой, уполномоченной на их принятие.
Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что саммит был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном.
При этом президент Чехии Петр Павел уточнил, что встреча в Париже носила формат не саммита, а обсуждения среди лидеров ряда стран ЕС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru