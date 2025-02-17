Экстренный саммит в Париже не принял решений по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстренный саммит европейских лидеров в Париже, состоявшийся 17 февраля, не принял решений по ситуации в Украине.

По его словам, такие встречи не могут завершаться принятием решений, так как саммит не был структурой, уполномоченной на их принятие.

СМИ: Китай предложил провести саммит Трампа и Путина

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что саммит был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом президент Чехии Петр Павел уточнил, что встреча в Париже носила формат не саммита, а обсуждения среди лидеров ряда стран ЕС, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаСаммитДональд Туск

Горячие новости

Все новости

партнеры