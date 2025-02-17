Экстренный саммит в Париже не принял решений по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстренный саммит европейских лидеров в Париже, состоявшийся 17 февраля, не принял решений по ситуации в Украине.

По его словам, такие встречи не могут завершаться принятием решений, так как саммит не был структурой, уполномоченной на их принятие.