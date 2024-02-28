Макконнелл объявил об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате США
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил о намерении покинуть пост, передает агентство Associated Press.
Политик сообщил, что покинет пост в ноябре 2024 года. Кресло сенатора он занимает с 1985 года.
«Это будет мой последний срок на посту лидера республиканцев Сената», - сказал он.
Причину отставки Макконнелл не назвал. Помощники сенатора заявили, что решение не связано с состоянием здоровья 82-летнего политика.
В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента. По данным СМИ, Макконнелл находился под давлением со стороны сил, поддерживающих бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru