Макконнелл объявил об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате США

Политик сообщил, что покинет пост в ноябре 2024 года. Кресло сенатора он занимает с 1985 года.

«Это будет мой последний срок на посту лидера республиканцев Сената», - сказал он.

Причину отставки Макконнелл не назвал. Помощники сенатора заявили, что решение не связано с состоянием здоровья 82-летнего политика.

В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента. По данным СМИ, Макконнелл находился под давлением со стороны сил, поддерживающих бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, отмечает «Радиоточка НСН».

