Майк Помпео самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19

Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов, пишет ТАСС. При этом он подчеркнул, что у сделанный тест не показал наличие у самого Помпео COVID-19.

Тем не менее, Госсекретарь США , следуя рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве и социальных служб США, будет находиться на карантине.