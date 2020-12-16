Майк Помпео самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19
Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов, пишет ТАСС. При этом он подчеркнул, что у сделанный тест не показал наличие у самого Помпео COVID-19.
Тем не менее, Госсекретарь США , следуя рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве и социальных служб США, будет находиться на карантине.
А накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал Джо Байдену вакцинироваться от коронавирусной инфекции до вступления в должность. Это, по его словам, необходимо сделать из соображений безопасности.
Специалист подчеркнул, что хотел бы видеть «полностью защищённого Байдена, вступающего в должность в январе». Кроме того, Фаучи рекомендовал сделать прививку и действующему президенту США Дональду Трампу – для того, чтобы быть «вдвойне уверенным».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru