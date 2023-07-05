МАГАТЭ запросило еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило дополнительный доступ к площадкам Запорожской АЭС (ЗАЭС), для своих экспертов, сообщает ТАСС.

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По словам главы агентства Рафаэля Гросси, это необходимо для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ.

Уточняется, что речь идёт о доступе на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции.

Ранее Гросси заявил, что в ходе проведения проверок МАГАТЭ не выявило признаков минирования ЗАЭС, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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