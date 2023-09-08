МАГАТЭ сообщило об уменьшении штата сотрудников на ЗАЭС

МАГАТЭ заявило о получении уведомления о временном сокращении штата своих сотрудников на Запорожской АЭС, поскольку существует риск увеличения военной активности. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Отмечается, что данное решение было принято ЗАЭС. Численность сотрудников будет сокращена до минимума в течение нескольких дней.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭСокращениеАЭС

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