МАГАТЭ сообщило об уменьшении штата сотрудников на ЗАЭС
8 сентября 202319:46
МАГАТЭ заявило о получении уведомления о временном сокращении штата своих сотрудников на Запорожской АЭС, поскольку существует риск увеличения военной активности. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что данное решение было принято ЗАЭС. Численность сотрудников будет сокращена до минимума в течение нескольких дней.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый розыгрыш призовых баллов среди участников ДЭГ состоится 9 сентября
- МАГАТЭ сообщило об уменьшении штата сотрудников на ЗАЭС
- У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8
- Актриса Татьяна Васильева вошла в труппу «Ленкома»
- Rutube обязали выплатить вдове Окуджавы 400 тысяч рублей за нарушение прав
- РБК: апельсины в России в августе подорожали на 21%
- Прокуратура потребовала конфисковать Porsche и две квартиры бывшей замглавы УМВД
- Шмыгаль пообещал поставлять зерно в Азию и Африку через Дунай
- Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
- Путин возмутился разрушением храмов на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru