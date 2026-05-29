Мадьяр: Венгрия по-прежнему не намерена поставлять вооружения на Украину
Венгрия уведомила Североатлантический альянс, что по-прежнему не намерена поставлять вооружения и военную технику Киеву, сообщил в соцсетях венгерский премьер-министр Петер Мадьяр по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Глава правительства еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном.
При этом Мадьяр указал Рютте, что «Венгрия вновь станет надежным партнером самого сильного военно-оборонного альянса в мире».
Ранее стало известно, что ЕС разочаровался в Мадьяре из-за его позиции по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
