Мадьяр: Венгрия по-прежнему не намерена поставлять вооружения на Украину

Венгрия уведомила Североатлантический альянс, что по-прежнему не намерена поставлять вооружения и военную технику Киеву, сообщил в соцсетях венгерский премьер-министр Петер Мадьяр по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава правительства еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном.

При этом Мадьяр указал Рютте, что «Венгрия вновь станет надежным партнером самого сильного военно-оборонного альянса в мире».

Ранее стало известно, что ЕС разочаровался в Мадьяре из-за его позиции по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
