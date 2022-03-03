Мадуро предрек прекращение существования системы SWIFT в этом десятилетии
Банковская система SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые нацвалюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Мы не зависим от системы SWIFT, у нас ее нет. Пройдет время, и система SWIFT одряхлеет, по прошествии этого десятилетия мир освободится от системы SWIFT и сделает, как Венесуэла, — будет развиваться собственными силами», — сказал глава государства.
Напомним, семь российских банков будут отключены от системы SWIFT. Соответствующее решение было принято Евросоюзом, о чём говорится в официальном журнале союза.
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