Мадуро предрек прекращение существования системы SWIFT в этом десятилетии

«Мы не зависим от системы SWIFT, у нас ее нет. Пройдет время, и система SWIFT одряхлеет, по прошествии этого десятилетия мир освободится от системы SWIFT и сделает, как Венесуэла, — будет развиваться собственными силами», — сказал глава государства.

Напомним, семь российских банков будут отключены от системы SWIFT. Соответствующее решение было принято Евросоюзом, о чём говорится в официальном журнале союза.

