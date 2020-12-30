Мадуро: «Спутник V» прибудет в Венесуэлу в первом квартале 2021 года

Первые 10 миллионов доз российского препарата от COVID-19 «Спутник V» должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале следующего года, сообщил президент Николас Мадуро на встрече с губернаторами.

Трансляция была доступна в Twitter. По словам главы государства, вакцинация для населения Венесуэлы будет бесплатной. Как отметил Мадуро, чтобы вакцинировать 10 млн человек понадобится 90 дней.