Мадуро: «Спутник V» прибудет в Венесуэлу в первом квартале 2021 года
Первые 10 миллионов доз российского препарата от COVID-19 «Спутник V» должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале следующего года, сообщил президент Николас Мадуро на встрече с губернаторами.
Трансляция была доступна в Twitter. По словам главы государства, вакцинация для населения Венесуэлы будет бесплатной. Как отметил Мадуро, чтобы вакцинировать 10 млн человек понадобится 90 дней.
Ранее Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина после подписания соглашения о приобретении 10 миллионов доз вакцины «Спутник V».
Мадуро отметил, что соглашению предшествовали несколько месяцев "серьезной и ответственной работы".
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