Мадуро: «Спутник V» прибудет в Венесуэлу в первом квартале 2021 года

Первые 10 миллионов доз российского препарата от COVID-19 «Спутник V» должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале следующего года, сообщил президент Николас Мадуро на встрече с губернаторами.

Трансляция была доступна в Twitter. По словам главы государства, вакцинация для населения Венесуэлы будет бесплатной. Как отметил Мадуро, чтобы вакцинировать 10 млн человек понадобится 90 дней.

Мадуро рассказал о «хороших» испытаниях вакцины «Спутник V» в Венесуэле

Ранее Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина после подписания соглашения о приобретении 10 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Мадуро отметил, что соглашению предшествовали несколько месяцев "серьезной и ответственной работы".

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаНиколас МадуроВенесуэла
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры