Мадуро рассказал о «хороших» испытаниях вакцины «Спутник V» в Венесуэле

Испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства в Венесуэле проходят очень хорошо, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в Twitter.

«Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты, но они идут хорошо», - отметил глава государства.

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Венесуэла приступила к испытаниям российской вакцины в середине октября. Срекди добровольцев - 2 тысячи человек.

Напомним, трое медиков в Алтайском крае, привитые вакциной «Спутник V», показали положительный результат тестов на COVID-19.

Из 42 медиков, получивших дозу вакцины, заболело трое, так как у них еще не успел сформироваться иммунитет. Отмечается, что врачи были вакцинированы одними из первых в крае.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВенесуэла
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