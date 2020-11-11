Мадуро рассказал о «хороших» испытаниях вакцины «Спутник V» в Венесуэле

Венесуэла приступила к испытаниям российской вакцины в середине октября. Срекди добровольцев - 2 тысячи человек.

Напомним, трое медиков в Алтайском крае, привитые вакциной «Спутник V», показали положительный результат тестов на COVID-19.

Из 42 медиков, получивших дозу вакцины, заболело трое, так как у них еще не успел сформироваться иммунитет. Отмечается, что врачи были вакцинированы одними из первых в крае.

