Мадуро анонсировал скорую доставку первых доз «Спутник V» в Венесуэлу
Первые дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства прибудут в Венесуэлу на предстоящей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.
По его словам, ожидается «тысячи доз» препарата. В первую очередь вакцину получат медики и работники здравоохранения, учителя, прочие уязвимые слои населения.
Российская вакцина «Спутник V» по результатам клинических испытаний в Венесуэле показала 100%-ную эффективность. Об этом рассказал президент республики Николас Мадуро в интервью журналисту Брено Альтману.
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