Мадуро анонсировал скорую доставку первых доз «Спутник V» в Венесуэлу

Первые дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства прибудут в Венесуэлу на предстоящей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.

По его словам, ожидается «тысячи доз» препарата. В первую очередь вакцину получат медики и работники здравоохранения, учителя, прочие уязвимые слои населения.

Стали известны результаты исследования российской вакцины в Венесуэле

Российская вакцина «Спутник V» по результатам клинических испытаний в Венесуэле показала 100%-ную эффективность. Об этом рассказал президент республики Николас Мадуро в интервью журналисту Брено Альтману.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаВенесуэлаНиколас Мадуро
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