Мадуро произвел масштабные перестановки в правительстве

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро провел масштабные перестановки в правительстве, сообщает телеканал Venezolana de Television.

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Глава государства сменил руководителей половины ведомств, утвердив Делси Родригес в должности вице-президента. Экс-глава государственной нефтедобывающей компании PDVSA и Миннефти Педро Тельечеа станет министром промышленности и национального производства.

Ранее США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВенесуэлаНиколас Мадуро

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