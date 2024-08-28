Мадуро произвел масштабные перестановки в правительстве
28 августа 202405:01
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро провел масштабные перестановки в правительстве, сообщает телеканал Venezolana de Television.
Глава государства сменил руководителей половины ведомств, утвердив Делси Родригес в должности вице-президента. Экс-глава государственной нефтедобывающей компании PDVSA и Миннефти Педро Тельечеа станет министром промышленности и национального производства.
Ранее США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru