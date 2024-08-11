WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти
Власти США в ходе секретных переговоров с представителями Венесуэлы предложили амнистировать президента Николаса Мадуро в обмен на его отказ от власти, пишет со ссылкой на неназванные источники газета The Wall Street Journal.
Речь идет об освобождении от обвинений в причастности Мадуро к организации наркобизнеса. Издание утверждает, что предложения об амнистии было сделано на фоне «полной уверенности» Вашингтона в поражении венесуэльского лидера на выборах президента в июле 2024 года.
Как пишет газета, в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа переговоры с властями Венесуэлы могут быть сорваны.
Мадуро ранее получил официальное приглашение участвовать в саммите БРИКС в России, напоминает «Радиоточка НСН».
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