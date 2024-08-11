WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти

Речь идет об освобождении от обвинений в причастности Мадуро к организации наркобизнеса. Издание утверждает, что предложения об амнистии было сделано на фоне «полной уверенности» Вашингтона в поражении венесуэльского лидера на выборах президента в июле 2024 года.

Как пишет газета, в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа переговоры с властями Венесуэлы могут быть сорваны.

Мадуро ранее получил официальное приглашение участвовать в саммите БРИКС в России, напоминает «Радиоточка НСН».

