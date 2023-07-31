Мадонна поблагодарила родных и близких после госпитализации

«Любовь семьи и друзей - лучшее лекарство», - написала Мадонна, опубликовав фотографии с сыном Дэвидом и дочерью Лурдес.

Певица отметила, что во время ее болезни дети показали себя с другой стороны. По признанию Мадонны, она увидела их ту сторону, которую раньше никогда не видела.

В конце июня Мадонну нашли без сознания в Нью-Йорке. Ее менеджер сообщил о «серьезной бактериальной инфекции», из-за которой артистке пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Ранее Мадонна запретила использовать свои голограммы после смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



