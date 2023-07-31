Мадонна поблагодарила родных и близких после госпитализации

Американская певица Мадонна в своих социальных сетях поблагодарили детей за поддержку после госпитализации.

Мадонна впервые после болезни обратилась к фанатам
«Любовь семьи и друзей - лучшее лекарство», - написала Мадонна, опубликовав фотографии с сыном Дэвидом и дочерью Лурдес.

Певица отметила, что во время ее болезни дети показали себя с другой стороны. По признанию Мадонны, она увидела их ту сторону, которую раньше никогда не видела.

В конце июня Мадонну нашли без сознания в Нью-Йорке. Ее менеджер сообщил о «серьезной бактериальной инфекции», из-за которой артистке пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Ранее Мадонна запретила использовать свои голограммы после смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Алексей Даничев
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