Мадонна поблагодарила родных и близких после госпитализации
Американская певица Мадонна в своих социальных сетях поблагодарили детей за поддержку после госпитализации.
«Любовь семьи и друзей - лучшее лекарство», - написала Мадонна, опубликовав фотографии с сыном Дэвидом и дочерью Лурдес.
Певица отметила, что во время ее болезни дети показали себя с другой стороны. По признанию Мадонны, она увидела их ту сторону, которую раньше никогда не видела.
В конце июня Мадонну нашли без сознания в Нью-Йорке. Ее менеджер сообщил о «серьезной бактериальной инфекции», из-за которой артистке пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии.
Ранее Мадонна запретила использовать свои голограммы после смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru