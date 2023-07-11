Мадонна впервые после болезни обратилась к фанатам

Она обратилась к поклонникам и пообещала, что постарается как можно скорее вернуться на сцену. По словам певицы, когда она очнулась в больнице, то ее первой мыслью были дети. Затем она подумала о своих поклонниках — тех, кто купил билеты на ее тур.

Как призналась Мадонна, она не хочет разочаровывать фанатов и подводить команду, работавшую с ней над созданием концертной программы в течение последних нескольких месяцев.

Мадонна может не успеть восстановиться после болезни перед стартом её мирового турне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

