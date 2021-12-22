Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы республики задержали группу лиц, готовивших теракты, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

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По его словам, задержанные, готовили атаки против госслужащих, особенно против работников прокуратуры и судей.

«Министр внутренних дел мне доложил... задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что одному злоумышленнику удалось скрыться, предположительно, на территории России, однако он не сомневается, что российские силовики «привезут его в Белоруссию».

Ранее в Белоруссии блогера приговорили к трём годам лишения свободы за надругательство над государственным флагом и оскорбление президента страны.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ТерактыОПГБелоруссияАлександр Лукашенко
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