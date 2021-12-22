Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы республики задержали группу лиц, готовивших теракты, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
По его словам, задержанные, готовили атаки против госслужащих, особенно против работников прокуратуры и судей.
«Министр внутренних дел мне доложил... задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли», - отметил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что одному злоумышленнику удалось скрыться, предположительно, на территории России, однако он не сомневается, что российские силовики «привезут его в Белоруссию».
Ранее в Белоруссии блогера приговорили к трём годам лишения свободы за надругательство над государственным флагом и оскорбление президента страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- «Челси» подписал футболистку сборной России
- Лукашенко заявил о задержании членов группировки, готовивших теракты
- Bloomberg: Риск заражения COVID-19 во время полёта возрос в три раза
- СМИ: Борис Грызлов станет послом России в Белоруссии
- «Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ «Кинопоиска» в 2021 году
- Прокуратура Нидерландов требует арестовать обвиняемых по делу MH17
- Правительство вложило 1 млрд рублей в сортировку отходов
- Певица Мария Максакова обратилась за помощью к Путину
- Госдума потребовала доработать приказ о COVID-вакцинации детей
- Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru