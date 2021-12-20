МИД Белоруссии заявил о нападении на посольство в Лондоне

На посольство Белоруссии в Лондоне совершено нападение. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Белоруссии.

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По информации белорусского ведомства, злоумышленники, которые совершили нападение на посольство 19 декабря, входят в радикальную группировку эмигрантов. Один дипломат получил серьезные травмы.

В МИД Белоруссии также заявили, что срочно вызвали временного поверенного от Великобритании и выдвинули требование о тщательном расследовании.

Ранее президент Белорусси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину вернуть ядерные установки на территорию республики.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:НападениеБелоруссия
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