МИД Белоруссии заявил о нападении на посольство в Лондоне
На посольство Белоруссии в Лондоне совершено нападение. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Белоруссии.
По информации белорусского ведомства, злоумышленники, которые совершили нападение на посольство 19 декабря, входят в радикальную группировку эмигрантов. Один дипломат получил серьезные травмы.
В МИД Белоруссии также заявили, что срочно вызвали временного поверенного от Великобритании и выдвинули требование о тщательном расследовании.
Ранее президент Белорусси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину вернуть ядерные установки на территорию республики.
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