Оскорбившему Лукашенко блогеру вынесли приговор в Белоруссии

В Белоруссии блогер был приговорен судом Щучинского района к трем годам лишения свободы за надругательство над государственным флагом и оскорбление президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

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На основании части первой статьи 368, статьи 370 уголовного кодекса Республики Беларусь санкция подразумевает лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По данным ведомства, называющий себя блогером 37-летний подсудимый в 2020 году выложил в Instagram оскорбительные комментарии в адрес президента Белоруссии. В августе 2021 года в городе Скиделе на автозаправочной станции он надругался над государственным флагом.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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Фото: facebook.com/prokuraturaby
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБлогерПриговорГенпрокуратураБелоруссия
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