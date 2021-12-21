Оскорбившему Лукашенко блогеру вынесли приговор в Белоруссии

На основании части первой статьи 368, статьи 370 уголовного кодекса Республики Беларусь санкция подразумевает лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По данным ведомства, называющий себя блогером 37-летний подсудимый в 2020 году выложил в Instagram оскорбительные комментарии в адрес президента Белоруссии. В августе 2021 года в городе Скиделе на автозаправочной станции он надругался над государственным флагом.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.