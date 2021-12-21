Оскорбившему Лукашенко блогеру вынесли приговор в Белоруссии
В Белоруссии блогер был приговорен судом Щучинского района к трем годам лишения свободы за надругательство над государственным флагом и оскорбление президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.
На основании части первой статьи 368, статьи 370 уголовного кодекса Республики Беларусь санкция подразумевает лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По данным ведомства, называющий себя блогером 37-летний подсудимый в 2020 году выложил в Instagram оскорбительные комментарии в адрес президента Белоруссии. В августе 2021 года в городе Скиделе на автозаправочной станции он надругался над государственным флагом.
Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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