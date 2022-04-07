Лукашенко заявил о спецоперации по освобождению белорусских дальнобойщиков на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории Украины была успешно проведена спецоперация по освобождению белорусских граждан, передаёт БелТА.
На заседании Совета безопасности он рассказал, что на Украине были арестованы полторы тысячи вагонов, автомобилей и около ста водителей.
«Эти негодяи начали захватывать там наших людей... Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести спецоперацию... Мы такую спецоперацию провели и всех наших людей освободили", - подчеркнул белорусский лидер.
Он также поручил главе КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто участвовал в спецоперации.
Ранее Лукашенко заявил, что ограничительные меры против России и Белоруссии, введённые США и их союзниками, становятся санкциями для всего мира, сообщает RT.
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