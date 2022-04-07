Лукашенко заявил о спецоперации по освобождению белорусских дальнобойщиков на Украине

На заседании Совета безопасности он рассказал, что на Украине были арестованы полторы тысячи вагонов, автомобилей и около ста водителей.

«Эти негодяи начали захватывать там наших людей... Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести спецоперацию... Мы такую спецоперацию провели и всех наших людей освободили", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также поручил главе КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто участвовал в спецоперации.

Ранее Лукашенко заявил, что ограничительные меры против России и Белоруссии, введённые США и их союзниками, становятся санкциями для всего мира, сообщает RT.