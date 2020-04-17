Лукашенко заявил о «лучике надежды» в ситуации с COVID-19

Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии – в ситуации с распространением коронавирусной инфекции – забрезжил «маленький лучик надежды». Об этом глава государства заявил во время визита в Гродненскую область, отмечает RT.

Как отметил Лукашенко, в Минске уже освободилось больше коек, чем было госпитализировано людей. И это, по словам президента, является маленьким лучиком надежды. При этом он подчеркнул, что сейчас самое главное — не допустили всплеска (заражения коронавирусной инфекцией – прим. НСН).