Лукашенко заявил о «лучике надежды» в ситуации с COVID-19

Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии – в ситуации с распространением коронавирусной инфекции – забрезжил «маленький лучик надежды». Об этом глава государства заявил во время визита в Гродненскую область, отмечает RT.

Как отметил Лукашенко, в Минске уже освободилось больше коек, чем было госпитализировано людей. И это, по словам президента, является маленьким лучиком надежды. При этом он подчеркнул, что сейчас самое главное — не допустили всплеска (заражения коронавирусной инфекцией – прим. НСН).

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Ранее НСН писала, что президент Белоруссии считает пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки. Как отмечает агентство БЕЛТА, в первую очередь, Александр Лукашенко имел в виде наркоманов и «курцов»

«Мы это видим по тяжёлым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощённой коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», - заявил белорусский лидер, отмечает РИА ФАН.

Между тем, Александр Лукашенко неоднократно называл всё происходящее вокруг пандемии коронавируса «психозом».

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ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:КоронавирусБелоруссияАлександр Лукашенко
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