Лукашенко заявил, что Зеленский понимает неизбежность политического пути к миру

По мнению Лукашенко, на Зеленского осуществляется давление со стороны военных, которые в состоянии оценить обстановку более здраво. Белорусский президент добавил, что понимание украинским лидером ситуации заметно по его пресс-конференции.

Лукашенко заявил, что Зеленский сможет завершить украинский конфликт мирным путем, если займется поиском политического решения в 2024 году. В противном случае Киев ждет крах, предрек глава Белоруссии.

Ранее сообщалось, что правительство Украины приняло решение разорвать договор о свободной торговле с Белоруссией в одностороннем порядке.

