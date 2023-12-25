Лукашенко заявил, что Зеленский понимает неизбежность политического пути к миру
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приходит понимание того, что завершить конфликт на Украине можно лишь политическим путем. Об этом президент Белоруссии заявил в ходе беседы с журналистами в Санкт-Петербурге, сообщило агентство ТАСС.
По мнению Лукашенко, на Зеленского осуществляется давление со стороны военных, которые в состоянии оценить обстановку более здраво. Белорусский президент добавил, что понимание украинским лидером ситуации заметно по его пресс-конференции.
Лукашенко заявил, что Зеленский сможет завершить украинский конфликт мирным путем, если займется поиском политического решения в 2024 году. В противном случае Киев ждет крах, предрек глава Белоруссии.
Ранее сообщалось, что правительство Украины приняло решение разорвать договор о свободной торговле с Белоруссией в одностороннем порядке.
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